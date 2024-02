Il Var toglie la doppietta a Orsolini, Bologna avanti 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo

Il Bologna conduce 1-0 sulla Fiorentina al termine della prima frazione di gioco al Dall’Ara. Il Derby dell’Appennino si sblocca al minuto 12 con la rete di Riccardo Orsolini, che scappa via alla retroguardia gigliata su un cambio di gioco di Ferguson e riesce ad angolare sul secondo palo con un mancino morbido ma imprendibile per Terracciano. Al 40′ l’esterno italiano assapora la doppietta con una punizione che sorprende Terracciano. Ma nella traiettoria entra Posch che era in fuorigioco: Chiffi valuta al monitor e decide di annullare il gol. Termina così 1-0 il primo tempo al Dall’Ara.

Foto: Instagram Bologna