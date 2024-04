Il VAR toglie il rigore alla Juve, Luis Alberto colpisce la traversa: reti inviolate all’intervallo. E lo Stadium fischia

Reti inviolate dopo i primi quarantacinque minuti tra Juventus e Lazio. E lo Stadium accompagna l’uscita delle squadre con i fischi. La gara per i biancocelesti si apre con l’infortunio alla caviglia di Mattia Zaccagni dopo uno scontro di gioco con Gatti. Un problema che ha costretto l’esterno offensivo ad abbandonare il campo, lasciando spazio a Isaksen. All’11’ Vecino carica il calcio per rinviare un pallone in area, arriva in anticipo Cambiaso e viene colpito dal giocatore della Lazio. Massa non ha dubbi: è rigore per la Juventus. Ma Massa viene richiamato dal VAR e dopo l’on-field review, toglie il calcio di rigore ai bianconeri per il fuorigioco di Cambiaso su un precedente colpo di testa di Vlahovic. Al 39′ arriva la prima grande occasione per la Lazio con Luis Alberto che colpisce la traversa.

Foto: Instagram Lazio