Il Var ferma Schlotterbeck, reti inviolate tra Germania e Danimarca all’intervallo dopo una lunga interruzione

Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco tra Germania e Danimarca. Al 4′ la Nazionale tedesca trova – per un momento – la rete del vantaggio con il colpo di testa di Schlotterbeck su corner, ma il Var ferma tutto a causa di un fallo di Kimmich su Schmeichel. La Germania continua a rendersi pericolosa nella prima metà di primo tempo, poi esce la Danimarca. Ma al 35′ l’arbitro Micheal Oliver è costretto a interrompere la partita per condizioni meteo avverse. L’interruzione dura più di mezz’ora – circa 35 minuti -, poi le due squadre tornano in campo con la frazione di gioco che termina in parità.

Foto: Instagram Germania