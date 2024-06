Il Var ferma Hlozek, la sblocca Mikautadze su rigore: Georgia avanti 1-0 all’intervallo

La Georgia conduce 1-0 sulla Repubblica Ceca al termine della prima frazione di gioco. Dopo una serie di occasioni non andate a segno, la Repubblica Ceca passa in vantaggio. Ma solo per un istante. Hlozek calcia in porta ma trova la respinta di un Mamardashvili fino a quel momento impeccabile. Il pallone rimbalza sul braccio dell’attaccante e finisce in porta. Il VAR richiama l’arbitro e la rete viene annullata. La gara si sblocca in pieno recupero della prima frazione di gioco: tocco di mano di Hranac e calcio di rigore per la Nazionale georgiana. Dal dischetto si presenta Mikautadze che non sbaglia e trova il suo secondo gol a Euro2024.

Foto: Instagram Mikautadze