Il VAR ferma due volte Kean, ci pensa Cambiaso al 97′! La Juve si prende la vetta (almeno) per una notte: 1-0 al Verona

La Juventus si prende la vetta della classifica, almeno, per una notte: 1-0 al Verona, decide Cambiaso al 97′! Al 13′ i bianconeri avevano trovato la via del gol con una grande giocata di Moise Kean che si accentra e lascia partire un tiro che si insacca all’angolino a destra della porta difesa da Montipò. Ma l’urlo di gioia dello Stadium viene interrotto dal Var che richiama l’attenzione dell’arbitro e annulla il gol per una posizione di fuorigioco – millimetrico – di Kean a inizio azione. Ancora protagonista Kean dopo il gol annullato: prima un colpo di testa su sviluppo di punizione, poi girando di poco a lato un cross basso di Kostic, infine con un destro da posizione leggermente defilata dopo aver dribblato Terracciano. Niente da fare, va aggiustata la mira. Sul finale di frazione prova a salire in cattedra anche Vlahovic con un colpo di testa alto e un sinistro ribattuto. Ma l’ultimo squillo della prima frazione di gioco è degli scaligeri con Bonazzoli, ma il tentativo del centravanti italiano trova la grande risposta di Szczesny. Nella ripresa parte forte la Juventus che sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Kean e con un tiro dalla distanza di Rabiot dove deve intervenire Montipò per scongiurare il pericolo. Al 53′ Kean batte, di nuovo, Montipò con un colpo di testa su cross di McKennie dalla destra, ma l’arbitro va al monitor a bordocampo a rivedere l’azione del gol e ha annullato il vantaggio bianconero per un fallo di Kean ai danni di Faraoni a inizio azione. Un episodio che innervosisce il centravanti che rimedia, pochi minuti dopo, un cartellino giallo. E al 62′ Allegri ha deciso di sostituire Kean per inserire Federico Chiesa e l’attaccante classe 2000 è andato direttamente negli spogliatoi. Al minuti 92′ l’occasione arriva sui piedi di Yildiz ma il suo tentativo si spegne alto sopra la traversa. Ma non è finita. Al 97′ è Cambiaso a regalare i tre punti alla Juventus: cross dalla destra di Gatti, colpo di testa di Milik che si stampa sul palo. Montipò prova a salvare ma il suo tocco favorisce Cambiaso che decide la partita. La Juventus si prende il primo posto almeno per una notte, vetta che mancava da 1183 giorni. In panchina c’era ancora Maurizio Sarri ed era il 1° agosto 2020. Più di tre anni fa.

Foto: Instagram Juventus