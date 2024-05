Il Var cancella la doppietta di Osimhen, Success gela il Napoli al 92′! Parità al Bluenergy Stadium: 1-1

Parità in extremis al Bluenergy Stadium: 1-1 tra Udinese e Napoli, a Osimhen risponde la rete di Success al 92′. I primi quarantacinque minuti di gara sono stati privi di emozioni, come evidenziato il dato sui tiri in porta al termine della prima frazione di gioco: zero conclusioni nello specchio. Unico brivido del match è finora la conclusione di Samardzic, che al minuto 34′ tenta il tiro a giro senza inquadrare la porta. Nella ripresa la sbloccano gli uomini di Calzona: traversone di Politano a trovare Osimhen che, in elevazione su Bijol e Ferreira, insacca di testa. All’81’, il Napoli trova – per un momento – la rete del raddoppio: Osimhen scappa alle spalle di Ferreira e insacca il 2-0. Ma l’arbitro ferma tutto, su revisione del Var: il nigeriano ha ricevuto palla in fuorigioco. Gol del raddoppio dunque annullato. In pieno recupero arriva la risposta dell’Udinese: palla scodellata al centro, Success trova il tiro vincente dall’interno dell’area di rigore, davanti ad Ostigard.

Foto: Instagram Napoli