Il Valencia supera il Bilbao (1-0): la Copa del Rey ha la sua prima finalista

Non solo Coppa Italia nel palinsesto calcistico di giornata. In Spagna si è disputato il ritorno di una delle due semifinali della coppa nazionale. Si è trattato di Valencia-Athletic Bilbao, che nei Paesi Baschi era terminata 1-1. In virtù della rete di Guedes al 43′, i Pipistrelli hanno regolato Muniain e compagni e sono la prima squadra a conquistare un posto per la finale di Copa del Rey 2021/22. Adesso la squadra di Pepe Bordalas attenderà notizie da Betis-Rayo Vallecano, che si giocherà domani sera dopo la vittoria degli andalusi nella sfida d’andata (2-1).

Foto: Instagram Valencia