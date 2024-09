Il Valencia su Rafa Mir: “Ferma condanna di ogni tipo di violenza. Collaboriamo con la giustizia”. Il comunicato

Il Valencia con un comunicato ufficiale ha voluto chiarire la posizione del club riguardo la questione legata a Rafa Mir, accusato di violenza sessuale. In mattinata il giocatore aveva, attraverso un post su Instagram, dichiarato la propria innocenza e aveva chiesto scusa al club e ai tifosi per il comportamento assunto nel suo giorno libero. Ecco il comunicato del Valencia: “Il Valencia CF desidera ribadire la sua ferma condanna di tutti i tipi di violenza in qualsiasi sua manifestazione, nel rispetto della presunzione di innocenza promulgata dal nostro ordinamento giuridico. È solo la Giustizia che deve fissare tempi e azioni rispetto alla sostanza dei presunti fatti per i quali Rafa Mir è indagato. Tuttavia, poiché dipende dal Club e nell’ambito delle sue competenze, il Valencia CF ha analizzato la situazione dal punto di vista del regime sanzionatorio applicabile al settore del calcio professionistico e ha deciso di adottare misure disciplinari. Nello specifico, il Club procederà ad aprire un fascicolo contro Rafa Mir , fermo restando che il suo modo di procedere, durante il suo tempo libero, incide indiscutibilmente sulle prestazioni professionali che ci si aspetta da lui come giocatore di questo Club; danneggiando anche la fiducia che i nostri tifosi ripongono in tutti i loro giocatori. Il Club continuerà a collaborare con la Giustizia in tutto ciò che potrà richiederci.” Secondo quanto riportato da AS, il Valencia avrebbe già scelto il da farsi: nessuna rescissione del contratto, ma due partite in tribuna (Atletico e Girona) e una multa pecuniaria per Rafa Mir.

Foto: Instagram Rafa Mir