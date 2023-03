Il Valencia furioso con gli arbitri dopo il ko con il Barcellona: “Il VAR perché non interviene per correggere gli errori?”

Furia del Valencia dopo la sconfitta di ieri sera al Camp Nou contro il Barcellona. Il direttore tecnico, Miguel Angel Corona, si è scagliato contro l’arbitro e il VAR, per alcuni errori, non corretti. In particolare un rigore chiesto per un fallo di Kessie, mentre è stato assegnato un calcio d’angolo.

Queste le parole di Corona: “Penso che abbiamo giocato bene, ma l’arbitro ha lasciato a desiderare, si è inventato un corner quando il giocatore del Barça non ha toccato palla ma il nostro attaccante. È un errore evidente e dovrebbe intervenire il VAR, non so perché non lo abbia fatto. Non si vede in nessun momento che tocca palla, l’errore dell’arbitro dovrebbe essere corretto”.

Foto: logo Valencia