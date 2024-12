Il Valencia è in piena crisi di risultati: il tecnico Baraja in blilico

Il Valencia sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia. Oltre che la grave crisi umanitaria che ha colpito la città, con gravi ripercussioni psicologiche anche sul club, la società deve fare i conti con una crisi di risultati preoccupante. La squadra guidata da Baraja ieri è caduta sul campo del Valladolid per 1-0, sprofondando ulteriormente in classifica, con una linea salvezza che oggi dista 5 punti. Ancora nulla di insanabile, ma le risposte tardano ad arrivare e la rabbia dei tifosi è palpabile. Autore lo scorso anno di un miracolo tecnico senza precedenti, ora il tecnico Ruben Baraja è in seria discussione, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo. A collaborare al disastro stagionale, anche una gestione societaria pessima da parte del presidente Peter Lim: il Valencia ha infatti debiti strutturali di 335 milioni di euro, di cui una parte da rifondare entro un anno. Ed è chiaro, che in una stagione così impervia, allenare la squadra diviene un compito molto arduo, quasi impossibile.

Foto: X Valencia