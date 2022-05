Il Valencia contro Superdeporte: “Audio danneggiati per creare polemica”

Il Valencia alla luce di quanto pubblicato da Superdeporte riguardo alcune intercettazioni del presidente del presidente Murthy, ha esposto un comunicato nei confronti del quotidiano che recita: “Gli audio in questione risalgono a un pranzo del 27 aprile con cinque imprenditori di Valencia e la Fundació VCF per promuovere l’evento solidale ‘La Nit de València’. Questi audio sono stati manomessi per trasmettere un’idea falsa e cercare di generare polemica. Superdeporte ha mancato gravemente di etica professionale e ha violato la privacy pubblicando degli audio fuori contesto, che appartengono alla sfera privata e che sono stati registrati in modo illegittimo senza il permesso del presidente. Questo provvedimento fa parte della campagna di screditamento del Valencia che il suddetto giornale sta portando avanti negli ultimi mesi. I servizi giuridici del Valencia stanno studiando l’accaduto e i provvedimenti da prendere”, sono i principali estratti della nota.

