Il Valencia annuncia: “Rinnovo automatico e gratis per i nostri abbonati”

“In un contesto difficile per tutti, il Valencia CF vuole contribuire a mantenere, più che mai, un forte legame di passione e fiducia tra il club e i suoi tifosi. In un modo speciale per i suoi 40.000 abbonati. La notevole riduzione del reddito e, soprattutto, l’incertezza dovuta all’evoluzione del calcio nei prossimi mesi (è impossibile sapere quando e come potremo incontrarci di nuovo a Mestalla) rendono più importante l’unione con i tifosi più fedeli. Vogliamo aiutarli affinché questo legame di sentimento sia più forte che mai. Per tutti questi motivi, il Valencia CF ha deciso di rinnovare gratuitamente a tutti i suoi attuali abbonati le condizioni attuali per la stagione 2020/21“, con questa nota il Valencia ha annunciato che provvederà al rinnovo automatico e gratis per tutti gli abbonati anche per la stagione 2020-2021. Una mossa che attesta la grande solidarietà del presidente dei Murcielagos, Anil Murthy.