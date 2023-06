Il Valencia accusa Rodrygo di aver mentito sui cori razzisti contro Vinicius al Mestalla

Il Valencia ha rilasciato un comunicato in cui accusa il brasiliano Rodrygo Goes del Real Madrid di aver mentito sui cori razzisti fatti a Mestalla contro il suo compagno di squadra Vinicius. “Il Valencia CF si rammarica e nega con forza le false dichiarazioni rilasciate dal giocatore Rodrygo Goes, in cui afferma che tutto il nostro stadio e i nostri tifosi hanno emesso cori razzisti. Tali affermazioni sono gravi bugie che contribuiscono a stigmatizzare una tifoseria esemplare come il Valencia CF in modo totalmente ingiusto. Proprio come il suo allenatore, Carlo Ancelotti, che ha corretto le sue parole a fine partita, chiediamo a Rodrygo Goes di correggere anche queste falsità. Il Valencia CF si riserva il diritto di adottare le misure legali pertinenti per difendere l’onore del nostro club e dei nostri tifosi. Ai calciatori dovrebbe essere richiesto anche di essere rigorosi e responsabili quando rilasciano dichiarazioni. Allo stesso modo, e ancora una volta, vogliamo sancire la nostra ferma condanna per ogni tipo di razzismo o violenza e lo dimostriamo con l’espulsione a vita dei tre tifosi coinvolti in questo spiacevole incidente. Non ci sono dubbi sulla nostra lotta e sul nostro impegno per sradicare questa piaga sociale. Ancora una volta, chiediamo il massimo rispetto per i nostri tifosi e che non vengano attaccati con informazioni false e bufale”.

Foto: Sito Valencia Logo