Dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue sulla Superlega, è arrivato anche il tweet da parte dell’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli (tra i promotori del progetto Superlega). Agnelli ha citato la nota canzone degli U2: “Where the streets have no name”. Il tutto, chiuso dal classico motto bianconero “Fino alla fine”.

Foto: sito ufficiale Juventus