Il tweet del Salisburgo che fa infuriare i tifosi della Lazio: “Felici di giocare contro la più grande squadra di Roma”

All’indomani del derby della Capitale, la rivalità tra Roma e Lazio continua anche sui social. Stavolta per colpa del Salisburgo. Infatti, il club austriaco sui social, ha fatto infuriare i tifosi della Lazio. Il perché? Per una risposta a un tweet della Roma, che annunciava le sfide contro gli austriaci, il prossimo 16 e 23 febbraio.

Il Salisburgo ha commentato: “In attesa di due belle partite, siamo felici di giocare contro il più grande club di Roma”. Apriti cielo. I tifosi della Lazio non l’hanno presa bene, commentando innanzi tutto il risultato del derby di ieri, vinto 1-0 e poi rivendicando la propria superiorità.

Insomma, il derby a Roma, non finisce mai e dura 365 giorni l’anno.

Looking forward to two good games! Happy to be playing the biggest club in Rome 🤝

— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) November 7, 2022