Il Tucu Pereyra: “Tornare al River? Ci penso sempre”

Raggiunto dai microfoni di AS, il Tucu Pereyra ha parlato di un possibile ritorno al River Plate, sua ex squadra prima che cominciasse l’avventura italiana: “Ci penso sempre, parlo con la mia famiglia e mi viene voglia di tornare quando guardo partite e cose del genere. È anche vero che ora ho una famiglia, e i miei figli, ed è così che le cose cambiano molto, ma sì, quando ne parlo mi viene voglia di tornare. Non c’è ancora niente, ma se dovessi tornare in Argentina tornerei al River, se non rimango qui in Europa“.

Foto: Twitter Argentina