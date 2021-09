Il Triplete con il Bayern, gli scudetti con la Juve e vice campione del Mondo. I numeri di Mario Mandzukic

Mario Mandzukic ha detto addio al calcio giocato. A 35 anni, il croato ha detto stop. Dopo mesi difficili con il Milan e tanti infortuni, Mario ha deciso di dire basta con una bellissima lettera sui social.

Una carriera di successi e trionfi quella di mister “No Good”, come era stato ribattezzato in bianconero.

Nato a Slavonski Brod (Croazia) il 21 maggio 1986, Mario Mandžukić ha vestito le maglie di NK Marsonia, NK Zagabria e GNK Dinamo Zagabria, dove ha vinto 3 campionati croati, 3 coppe di Croazia e altrettante supercoppe. Nell’estate 2010 si è trasferito in Germania al VfL Wolfsburg (60 presenze e 20 reti) fino al 2012, poi il passaggio al Bayern Monaco (88 gare e 48 gol) fino al 2014. Con i bavaresi ha vinto tutto: il Triplete del 2012-13, la Supercoppa Europea, il Mondiale per Club. Oltre ai campionati tedeschi.

Nel 2014/15 passa in Liga all’Atletico Madrid, dove ha realizzato 20 reti in 43 partite, prima di trasferirsi alla Juventus.

In bianconero gioca per 4 stagioni, dove vince 4 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Ha collezionato 162 presenze e 44 gol. Segnò nella finale della Champions del 2017, un gran gol in rovesciata, che però non servì alla Juve a tornare ad alzare la coppa.

Nel gennaio 2020 è passato all’Al-Duhail, con cui ha giocato 7 gare segnando 1 gol.

Poi l’esperienza sfortunata al Milan, con 10 presenze a referto.

Mandžukić ha vinto 24 trofei con squadre di Club. E’ vice campione del Mondo in carica con la sua Nazionale. Con 33 reti in 89 presenze è il secondo cannoniere di tutti i tempi con la maglia della Nazionale della Croazia, con cui segnò il suo ultimo gol nella finale dei Mondiali di Russia del 2018, contro la Francia.

