Il Tribunale di Milano condanna Lautaro. Licenziò in maniera illegittima una babysitter

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, è stato condannato dal Tribunale di Milano per aver licenziato una babysitter di 27 anni in maniera illegittima. La famiglia del calciatore, dopo la scoperta di una grave malattia della ragazza, decise di licenziarla. Malattia che purtroppo nel giro di pochi mesi ha ucciso la ragazza. La famiglia della giovane ha fatto causa all’attaccante e alla moglie e il Tribunale di Milano ha condannato Lautaro al risarcimento per la famiglia della giovane ragazza.

