Il treno Tavares conquista la Lazio a suon di assist: solo Saka come lui

Nuno Tavares sta conquistando la Lazio a suon di prestazione strepitose. Nel pomeriggio la Lazio ha travolto il Genoa per 3-0 e il terzino portoghese è stato ancora una volta protagonista: prima, con una percussione strepitosa che ha portato alla rete di Noslin e, dopo, all’assist per Vecino che ha messo il punto esclamativo sul successo degli uomini di Baroni. Stando quanto riportato da Opta, solo Bukayo Saka (in campo adesso contro il Liverpool) sta mantenendo il ritmo in chiave assist di Tavares: entrambi a quota sette.

Foto: Instagram Tavares