Il Tottenham vuole Lenglet, ma il Barcellona non ha fretta di venderlo

In casa Barcellona bisogna decifrare il futuro di Clement Lenglet: come riporta Il Mundo Deportivo, il Tottenham – che non ha riscattato il difensore – potrebbe nuovamente bussare alla porta della dirigenza blaugrana per provare a intavolare una nuova trattativa. Il Barcellona però non ha fretta, è consapevole del fatto che il calciatore abbia mercato e quindi potrebbe aspettare un’offerta importante per lasciarlo partire. Lenglet ha un contratto con il Barcellona fino al 2026.

Foto: Instagram Lenglet