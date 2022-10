Il Tottenham ricorda Ventrone. Un minuto di applauso prima della gara con l’Eintracht. Il video

Il Tottenham ricorda Gian Piero Ventrone, preparatore del club, che da anni ha lavorato con Antonio Conte, scomparso la scorsa settimana per una leucemia.

Prima gara interna per gli Spurs con tutto lo stadio che lo ha ricordato prima della gara con l’Eintracht con un minuto di applauso.

Dai social del Tottenham il video della serata:

A minute’s applause is held in memory of Gian Piero Ventrone and John Duncan 💙 pic.twitter.com/UWRN0ipAkF

