Il Tottenham crolla anche in casa col Newcastle, in gol Gordon e Isak

Altra dolorosa sconfitta per il Tottenham di Postecoglou, che colleziona l’ennesima delusione stagionale nella sfida casalinga contro il Newcastle, terminata 1-2. Apre le marcature proprio il club londinese nei primissimi minuti (4′) con Solanke, e come suo solito la squadra tenta di tenere il pallino di gioco e di imporsi. Ma Anthony Gordon pareggia subito il punteggio due minuti dopo, riportando la sfida in equilibrio. Al 38′, la punta Alexander Isak porta addirittura la squadra ospite in vantaggio. Segue una gara in pieno equilibrio, con occasioni dal punto di vista numerico similari in entrambe le squadre. Ma il punteggio finale (giunto dopo più di 10 minuti di recupero) recita 2 a 1 per il Newcastle, che si lancia al quinto posto a pari punti col Chelsea (35), che ha però una gara in più. Buio pesto per Postecoglou e gli Spurs, scivolati all’undicesimo posto con 24 punti.

Foto: Instagram Newcastle