Il Tottenham crolla (4-1 Leicester) e brutto infortunio per Bentancur. De Zerbi fa 1-1

Si sono concluse le gare delle 16 della 21a giornata di Premier League.

L’Arsenal frena ancora. I Gunners impattano 1-1 in casa contro il Brentford, portandosi momentaneamente a +6 sul Manchester City, ma che domani, vincendo, può andare a -3 (ma l’Arsenal avrebbe una gara da recuperare ancora). Crolla il Tottenham di Conte, che perde 4-1 in casa del Leicester e perde Rodrigo Bentancur. L’ex juventino ha subito un infortunio che sembra piuttosto grave al ginocchio, e in attesa degli esami, sembra difficile che martedì possa farcela per la gara con il Milan.

Pareggia anche il Brighton di De Zerbi, un 1-1 in casa del Crystal Palace. Da segnalare la vittoria del Wolverhampton in casa del Southampton e del Fulham sul Nottingham.

Questi i rosultati:

Arsenal-Brentford 1-1

Crystal Palace-Brighton 1-1

Fulham-Nottingham Forest 2-0

Leicester-Tottenham 4-1

Southampton-Wolverhampton 1-2

Foto: Instagram personale