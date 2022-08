Il Tottenham continua la corsa: una doppietta di Kane stende il Nottingham Forest. Spurs secondi

Il Tottenham continua la sua corsa, ottenendo la terza vittoria in quattro partite di Premier League, salendo a 10 punti in classifica, insieme al City e al Brighton, a -2 dall’Arsenal a punteggio pieno.

Gara dominata dagli uomini di Conte, passati in vantaggio al 5′. Lo stesso Kane sbaglia un rigore al 50′, ma poi si fa perdonare segnando il gol del 2-0 all’81’.

Bene il Tottenham, da rivedere il Nottingham, che comunque è a 4 punti, non messo proprio male in questo inizio di stagione.

Foto: twitter Tottenham