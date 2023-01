Il Tottenham condanna il calcio a Ramsdale: “Il tifoso sarà identificato e intraprenderemo le azioni più severe possibili”

Al termine del derby di Londra vinto dall’Arsenal per 2-0, un tifoso del Tottenham ha sferrato un calcio nei confronti di Aaron Ramsdale. Immediata la condanna degli Spurs. Di seguito la nota del club allenato da Antonio Conte: “Siamo sconvolti per il comportamento di un tifoso che ha tentato di attaccare il portiere dell’Arsenal Aaron Ramsdale a fine partita. La violenza, di qualsiasi tipo, non deve avere posto nel calcio. Il club ha esaminato il filmato per identificare il tifoso e lavorerà con la Met Police, l’Arsenal e Ramsdale per intraprendere le azioni più severe possibili, incluso il divieto di ingresso al Tottenham Hotspur Stadium”.

Foto: Logo Tottenham