Il Tottenham ci ripensa: taglio degli stipendi solo per i calciatori, dipendenti pagati regolarmente

Il Tottenham ci ripensa e attua il taglio degli stipendi solo per i calciatori e per lo staff tecnico. I dipendenti, invece, verranno pagati regolarmente. A seguire la nota degli Spurs: “Nell’ultimo aggiornamento avevamo fatto presente che la nostra posizione, specialmente per quanto riguarda la revisione di budget e tagli, sarebbe stata oggetto di discussione. Dopo averlo fatto, abbiamo deciso che tutti i dipendenti non di campo riceveranno il 100% dei loro stipendi di aprile e maggio. Soltanto la dirigenza sarà interessata da una riduzione degli ingaggi. Senza certezze su quando il calcio riprenderà e a quali condizioni, continueremo a tenere questa decisione in discussione. Intanto vorremmo ringraziare il nostro staff per l’incredibile sostegno e comprensione“.