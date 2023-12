Il Tottenham batte il Newcastle, Postecoglou: “Son eccezionale. Il ritorno di Richarlison strepitoso. Giocatori che fanno la differenza”

Il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglou, ha parlato dopo la netta affermazione sul Newcastle.

Queste le sue parole: “Sono soddisfatto per vari aspetti, i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione. Siamo stati molto più incisivi, Son eccezionale per tutto il primo tempo ma tutti gli altri si sono fatti trovare pronti. Bisogna affidarsi ai giocatori di maggiore esperienza come Son e gli altri vanno a rimorchio. Avremmo potuto segnare anche più gol, è stata una delle migliori prestazioni fatte finora. Perfetto anche il ritorno di Richarlison, giocatori importanti che fanno la differenza”.

Foto: twitter Tottenham