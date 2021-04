Il Tottenham annuncia l’apertura della campagna abbonamenti. Il comunicato

Con un comunicato il Tottenham ha reso noto che aprirà la campagna abbonamenti per la stagione 2021/2022: “Mentre le restrizioni iniziano a diminuire e guardiamo avanti a un futuro più luminoso oltre la pandemia COVID-19, il Club può ora confermare che aprirà i rinnovi degli abbonamenti per la stagione 2021/22 lunedì 12 aprile. Tutti i possessori di abbonamento stagionale, inclusi quelli che hanno differito per la stagione 2020/21 per motivi medici correlati a COVID-19 e i sostenitori del nostro schema di accesso, saranno contattati via e-mail e SMS quando i rinnovi saranno aperti con i dettagli su come rinnovare online. Durante questo periodo, tanti di voi ci hanno detto quanto vi siete persi l’intera esperienza della giornata, compreso il rimettersi in pari con gli altri tifosi: non vediamo l’ora di darvi il benvenuto di nuovo allo stadio”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham