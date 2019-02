Il Tottenham ai piedi di Son: dai numeri da urlo ai contatti per l’adeguamento

In casa Tottenham brilla sempre più la stella di Heung-Min Son. L’attaccante sudcoreano, 26 anni, quarta annata con la maglia degli Spurs, si è migliorato partita dopo partita, campionato dopo campionato, affermandosi come uno dei migliori giocatori della squadra guidata da Pochettino, e non solo. Un calciatore poco celebrato ma che adesso sta diventando difficile da ignorare. Merito di numeri da urlo: in questa stagione, il classe ’92 ha realizzato ben 16 reti e 9 assist nelle 32 presenze complessive tra Premier e coppe varie. L’ultimo messo a segno nella delicatissima sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Le cifre assolute dicono che Son ha partecipato in maniera attiva a 59 reti degli Spurs in 119 partite di Premier League: 41 le ha realizzate in prima persona, 18 sono state siglate su un suo passaggio. E le brillanti prestazioni di Son hanno spinto il Tottenham ad avviare i contatti per il rinnovo dell’attaccante: sul piatto, come rivela la stampa inglese, un nuovo contratto – nonostante il rinnovo dello scorso luglio – con un sostanzioso ritocco verso l’alto dell’ingaggio, che porterebbe Son a guadagnare circa 4,5 milioni all’anno. Il giusto premio dopo una prima metà di stagione vissuta ad altissimi livelli.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham