Il Toro sorride con Praet, Singo e Belotti. Sampdoria al tappeto (3-0). Espulso Adrien Silva

Il più classico dei gol dell’ex di Dennis Praet sblocca i primi 45′ della sfida della serata tra Torino e Sampdoria. L’uno-due tra Linetty (altro ex) e Sanabria dà il via all’azione del vantaggio granata, il polacco mette in mezzo all’area un pallone a rimorchio dove sbuca l’ex Leicester, che non può sbagliare.

La reazione dei blucerchiati arriva nel finale di tempo, Candreva crossa dalla destra e Thorsby anticipa tutti: pallone alto sopra la traversa. C’era Quagliarella solo sul secondo palo, non servito.

La prima frazione termina con la squara di Juric meritatamente in vantaggio: decide Praet.

Nella ripresa il Toro raddoppia con Singo, al minuto 52 Pobega macina campo e serve l’esterno sulla destra, destro in diagonale e Audero battuto.

La Sampdoria resta in dieci uomini al 67′ per l’espulsione di Adrien Silva, troppe le proteste nei confronti di Fourneau e qualche parolina sbagliata costa caro al centrocampista.

Le chance di tris granata non mancano, Linetty, poi Praet, Vojvoda e un palo colpito da Belotti. Annullato il gol di Verdi allo scadere. All’ultimo pallone giocabile Bremer serve Belotti che mette la sua firma sul match e sigla il suo 100esimo gol in Serie A.

E’ 3-0 Toro, Sampdoria al tappeto.

