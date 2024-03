Il Torino resta in 10 per un tempo (doppio giallo a Ricci), ma la Fiorentina non sfonda: 0-0. Espulso anche Juric

Finisce 0-0 tra Torino e Fiorentina il posticipo del sabato della Serie A. Gara molto intensa, contante battaglie, finito senza vincitori ne vinti. Primo tempo equilibrato, ma il Torino si fa preferire anche se perde Ilic per infortunio ed entra Ricci. Chance per Zapata e Sanabria per sbloccare la gara. Finale di tempo palpitante. Torino che trova la rete con Zapata, ma il colombiano commette fallo su Milenkovic e il VAR annulla il gol del granata. Dopo pochi minuti, svolta del match. Gomitata di Ricci, che viene ammonito. Passano pochi secondi, Ricci subisce fallo da Arthur, ma protesta con troppa veemenza. Giallo per entrambi, Ricci, appena ammonito, vien e espulso tra le proteste granata.

Nella ripresa, la Fiorentina prova a sfruttare la superiorità numerica e ha maggiore possesso palla. Il Torino prova a sfruttare le ripartenze. Zapata mette i brividi alla difesa viola. Ma al 73′, è Milinkovic-Savic a compiere un autentico miracolo su Bonaventura, che di testa, a colpo sicuro, trova un’opposizione clamorosa del portiere del Toro.

Italiano la vuole vincere, dentro anche Ikone. Assalto della Fiorentina che con l’uomo in più ci prova fino alla fine. Nico Gonzalez al 91′ trova un sinistro straordinario da fuori, ancora Milinkovic-Savic salva la porta granata. Assalto della Fiorentina, ci prova ancora ma la difesa del Toro si chiude ancora.

Finisce senza gol la gara, uno 0-0 che serve a poco a entrambe. Il Torino sale a 37, la Fiorentina a 42.

Foto: twitter Torino