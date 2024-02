Il Torino punge poco, la Salernitana strappa un buon punto: 0-0

Allo Stadio Olimpico Grande Torino si è giocata alle 12:30 Torino-Salernitana. La partita ha visto le due squadre accontentarsi di un pareggio a reti bianche, risultato che serve più alla Salernitana che al Torino.

Nella prima frazione di gara, succede poco e nulla, con 0 tiri in porta per entrambe le squadre (6 in totale per il Torino e 0 per la Salernitana). Come detto, primo tempo privo di emozioni con il Torino che ha nettamente il predominio del possesso palla con un 70% a 30%. Tuttavia, la squadra di casa non riesce a sfondare il muro ospite grazie anche alla difesa compatta da parte della Salernitana (con il nuovo innesto Boateng dietro). Al 43esimo debutto con la maglia del Torino per Masina che subentra all’infortunato capitano Rodriguez.

Nel secondo tempo, invece, la partita inizia a movimentarsi. Al 57esimo primo squillo di partita da parte del Torino, Masina crossa sul secondo palo dove Ricci trova il pallone ma non la porta, solo esterno della rete. Sempre il neo difensore del Torino, dopo un corner, scocca un tiro interessante verso la porta di Ochoa che sfiora di poco il palo. Al 66esimo il centrocampista Linetty prova una bordata al volo dal limite dell’area ma trova la parata di Ochoa che si distende e copre l’angolo destro della porta. Altro infortunio dopo quello di Rodriguez, questa volta per la Salernitana, si fa male il difensore Pasalidis al 73esimo. All’80esimo ci prova la Salernitana con la girata di Dia, ma c’è la parata di Milinkovic-Savic. Finisce così la partita sul risultato di 0 a 0.