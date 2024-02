Il Torino ha perso Tameze per il posticipo di lunedì in casa della Roma. Il club granata fa sapere in un comunicato che il centrocampista ex Verona ha riportato un interessamento distrattivo di basso grado al bicipite femorale destro. Una soluzione in meno per Juric che cercherà riscatto all’Olimpico dopo il ko nel recupero contro la Lazio.

Foto: Twitter Torino