Finisce 0-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Un Napoli decisamente appannato quello sceso in campo al Filadelfia stadium contro il Torino, poche occasioni da gol nitide create. L’Occasione più clamorosa la ha Llorente che con un colpo di testa da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. Buona partita del Torino che però non riesce a creare occasioni da gol pericolose.