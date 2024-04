Il Torino in casa è un fortino: nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A

La difesa del Torino, in seguito allo 0-0 maturato ieri nel derby della Mole contro la Juventus, si dimostra un vero e proprio fortino. I granata di Juric, infatti, sono la formazione che ha mantenuto per più volte la porta inviolata in questo campionato nei match disputati in casa, con ben 11 clean sheet. È, inoltre, la prima volta che il club piemontese riesce a tenere la propria porta inviolate in undici occasioni, tra le mura amiche, in un singolo torneo.

Foto: Twitter Torino