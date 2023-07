Il Torino in ansia per Karamoh: si fa male durante l’allenamento

Il Torino è in ansia per Yann Karamoh: durante l’allenamento mattutino, infatti, l’attaccante è uscito dal campo con una borsa del ghiaccio sul ginocchio. In serata ci potrebbero essere novità sull’entità dell’infortunio.

Foto: Instagram Karamoh