Il Torino domina: doppio Zapata e Sanabria (rigore), tre sberle all’Atalanta

L’Atalanta cade nettamente a Torino, contro i granata. Gara perfetta per gli uomini di Juric che vincono 3-0, contro una Atalanta brutta da vedere, quasi mai pericolosa, forse stanca dall’impegno in Europa League.

Il vantaggio dei granata arriva al 22′ con il grande ex Duvan Zapata, che non esulta.

Nella ripresa, la chiude Sanabria, che insacca un ottimo calcio di rigore, senza dare scampo a Musso.

Nel recupero, al 95′, arriva il tris, con tanto di doppietta ancora di Zapata, che gioca uno scherzetto non bello alla sua ex squadra, Brutto passo falso per l’Atalanta, che resta a 20 punti in classifica. Il Torino si porta sotto, salendo a 19. Un ottimo Torino, nei giorni in cui si celebra il 117° anniversario della fondazione del club.

Foto: twitter Torino