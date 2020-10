Il Torino depone una corona di fiori in ricordo di Gigi Meroni

Il Torino questa mattina ha diffuso, tramite i suoi canali ufficiali, le immagini di una cerimonia commemorativa in ricordo di Gigi Meroni. In onore del calciatore granata, scomparso 53 anni fa, è stata deposta una corona di fiori nel luogo del tragico incidente del 15 ottobre 1967, in corso Re Umberto a Torino.

Foto: Instagram Torino