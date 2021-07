Il Torino conferma: salutano Bava e Comi. Il comunicato

“Il Torino Football Club comunica che Massimo Bava non è più il Responsabile del Settore Giovanile del Club.

La Società saluta e ringrazia Massimo Bava per il buon lavoro svolto nella sua esperienza in granata, nove stagioni dove grazie al contributo di tutti si sono anche raggiunti ottimi risultati, e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera”.

“Il Torino Football Club comunica che Antonio Comi non è più il Direttore Generale della Società. Il Presidente Urbano Cairo lo ringrazia per il suo leale contributo di questi anni, dapprima – dall’estate del 2005 – come Responsabile del Settore Giovanile e poi come Direttore Generale. Tutto il Torino Football Club saluta Comi e gli augura ogni bene”.

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare che Paolo Bellino entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società, con delega allo sviluppo degli impianti sportivi”.