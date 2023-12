Il Torino conduce 1-0 sull’Empoli all’intervallo, gol di Zapata. Annullate le reti di Sanabria, Ebuehi e Cacace

Il Torino chiude in vantaggio per 1-0 sull’Empoli la prima frazione di gioco. Dopo la – splendida – rete in rovesciata di Sanabria annullata per una posizione di fuorigioco di Vlasic, il vantaggio granata è arrivato al 25′: imbucata perfetta di Sanabria per Bellanova, che dalla destra entra in area di rigore e crossa al centro per Duvan Zapata. Il centravanti colombiano stacca in mezzo a Ismajli ed Ebuehi e di testa infila Berisha. La squadra di Andreazzoli prova a reagire e trova la via del gol, prima, con Ebuehi e, poi, con Cacace. Ma entrambe le reti vengono annullate per offside dopo un check del Var. Termina così 1-0 la prima frazione di gioco allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Foto: Instagram Torino