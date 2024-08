Il Torino batte l’Atalanta 2-1 (al 96′ Milinkovic-Savic para un rigore a Pasalic). 0-0 tra Fiorentina e Venezia

Concluse le gare delle 18.30 della seconda giornata di Serie A. Il Torino rimonta e batte l’Atalanta 2-1, in una gara stupenda, ricca di colpi di scena fino quasi al 100′ minuto.

In un clima di totale tensione tra la tifoseria granata, che ha appeso uno striscione con la scritta “Solo per la maglia”, e il presidente Cairo, la squadra di Vanoli è scesa in campo contro l’Atalanta. La prima occasione del match ce l’ha il Torino con Lazaro che si divora il vantaggio: Zapata di prima manda in porta l’austriaco che manda la sfera alta sopra la traversa; la dea risponde al minuto 19: Tameze sbaglia l’uscita scoprendo un buco attaccato da Retegui, che supera Milinkovic-Savic ma si fa deviare il destro in corner. Al minuto 26 la sblocca il solito Retegui, con la terza rete in due partite: Zappacosta crossa verso il centro dell’area sul quale irrompe il neo attaccante della dea che fa 1-0. Dura pochissimo il vantaggio dell’Atalanta perché Ilic, al minuto 30, rimette le cose in parità: palla in verticale di Adams per l’inserimento del serbo che supera Carnesecchi con un tocco morbido. Al 41′ doppia chance per gli ospiti: De Ketelaere punta la porta e calcia, trovando l’opposizione di Milinkovic-Savic. Poi ci prova Zappacosta mancando di poco il bersaglio. L’ultima occasione del primo tempo è del Toro, con un colpo di testa di Zapata intercettato sulla linea da Hien, che salva la dea. Nella ripresa l’Atalanta subito pericolosa con De Ketelaere che calcia con il sinistro trovando l’ottima risposta di Milinkovic. Poi, però, arriva il gol del Torino che ribalta il risultato: Ilic rifinisce per Zapata che si fa murare da Carnesecchi ma sulla respinta arriva Adams per il 2-1. Al minuto 60 sugli sviluppi di corner Retegui centra la traversa, poi è decisivo il portiere serbo sul colpo di testa di Pasalic. Dopo 3 minuti il Toro va vicino al 3-1 negato da Carnesecchi, che dice di no a Zapata e poi ad Amads che aveva calciato forte col destro. Partita che si infiamma e al minuto 65 De Ketelaere, su cross del subentrato Samardzic, prende in pieno il palo.

L’Atalanta assalta la porta del Torino. I bergamaschi chiedono due calci di rigore nel finale. Sul secondo episodio in particolare, lungo check del VAR, per una entrata in scivolata di Lazaro su Cassa. Dopo una lunga revisione, al 95′, arriva il calcio di rigore per la Dea. Dagli 11 metri va Pasalic che si fa parare il tiro da Milinkovic-Savic.

Finisce 0-0 al Franchi tra Fiorentina e Venezia. La Fiorentina, dopo il pareggio nell’andata dei playoff di Conference League, ospita il Venezia nella seconda giornata di Serie A. Il primo squillo della partita è degli ospiti: da corner Duncan mette in area di rigore per l’inserimento di Idzes che manda la palla di poco sopra la traversa. La Fiorentina va vicinissima al vantaggio al minuto 32: mischia in area di rigore con Kouamé che si coordina in rovesciata chiamando alla grande parata Joronen. La viola prende in mano il pallino del gioco e si rende nuovamente pericolosa al minuto 39 con Parisi che, dopo un grande slalom, calcia in porta trovando, però, ancora l’ottima risposta del portiere avversario. Nel primo tempo il migliore del match è sicuramente Joronen, che salva di nuovo i suoi dicendo di no al tiro velenoso di Richardson.

Nella ripresa, assalto dei viola, che sfiorano il gol con capitan Biraghi, che con un sinistro al veleno sfiora il palo. Finale convulso, ci prova Dodo, ancora da fuori, ma senza precisione. Finisce 0-0 al Franchi con una Fiorentina ancora imballata.

