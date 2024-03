Il tecnico del Newcastle Howe protegge Tonali: “Ha già sofferto abbastanza”

Sandro Tonali ha ricevuto la protezione del suo allenatore Eddie Howe. Il tecnico del Newcastle, intervenuto oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato tra i Magpies ed il West Ham, ha parlato così della nuova indagine, partita in seguito alle accuse mosse direttamente dalla FA nei confronti dell’ex centrocampista del Milan:

“Sandro ha sofferto abbastanza. La malattia non si era fermata quando si era trasferito in Inghilterra e le persone non dovrebbero andarci giù pesanti con le critiche, non puniamolo ulteriormente perché non credo che così si arrivi alla radice del problema per risolverlo”.

Foto: Twitter Newcastle