IL TATUAGGIO DI MESSI E LA SOMIGLIANZA CON HAALAND: ALFIE HARRISON, IL GIOIELLO CITIZENS

Mentre il Manchester City prova a conquistare sia la Premier League che la Champions League, l’attenzione dei tifosi è caduta anche su un talentoso classe 2005: Alfie Harrison, talento inglese che ha stregato Pep Guardiola e colpito il mondo del calcio per la sua somiglianza a Erling Haaland. Tanto che gli è già costato il soprannome di “nuovo Haaland”, anche se Harrison è un centrocampista. Un soprannome nato dopo la tripletta perfetta (gol di destro, sinistro e di testa) contro il Blackburn nel 5-0 dei Citizens. Per lui in stagione 21 presenze con 6 gol e 4 assist. Un ruolo assoluto da protagonista nella vittoria del campionato – il quarto consecutivo per i Citizens – alla prima stagione con l’Under 18.

Nato a Manchester il 28 novembre 2005, cresce a Bingley dove inizia a giocare con il padre Spencer, preparatore dei portieri del Bury e allenatore privato. A nove anni arriva la chiamata del Manchester City. A 15 anni anche il primo sponsor con l’Adidas, prima di un brutto infortunio che lo costringe a operarsi a entrambe le ginocchia. Ma il club crede in lui e lo aspetta. Tanto che per trattenerlo a 16 anni gli viene offerto il rinnovo: un anno di scholarship (borsa di studio) e altri tre come professionista.

Adesso ha già stregato Guardiola che nella settimana di avvicinamento al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco lo ha chiamato ad allenarsi con la prima squadra. Nel suo ultimo post su Instagram, ha messo le foto dell’allenamento con i “grandi”, mettendo in copertina la foto con con Haaland, una foto che ha scatenato i sostenitori del City che hanno invaso i commenti con “Haaland x Haaland”. Ma il suo idolo, in realtà, è Lionel Messi. Lo dimostra il tatuaggio che il giovane centrocampista inglese ha voluto dedicare alla Pulce dopo la vittoria dei Mondiali. Un momento che Harrison ha deciso di portare sempre con sé, sulla propria pelle.

A Manchester si sta formando un nuovo talento: Guardiola osserva Harrison e i tifosi sognano già i gol sull’asse Harrison-Haaland…

