Gerardo Martino, noto come El Tata, non sarà l’allenatore del Boca Juniors. Il tecnico argentino, ex ct del Messico, ha respinto rifiutato la proposta delle Xeneizes. Secondo quanto riportato in Argentina da TyC Sports, il motivo risiederebbe in alcune questioni ha familiari che hanno indotto il 60enne Martino a declinare l’offerta. Il club di Buenos Aires dovrà trovare una nuova soluzione per sostituire Hugo Ibarra.