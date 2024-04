Il TAS sospende la squalifica per doping: Gabigol può tornare a giocare

Gabigol può tornare a giocare. Questa la decisione del Tribunale di Arbitrato dello Sport (TAS) di Losanna, che ha sospeso così la squalifica di due anni inflittagli per doping. Il brasiliano era stato sospeso dal Tribunale sportivo antidoping brasiliano a marzo, per “tentata frode” durante un controllo a sorpresa, effettuato a Rio presso la sede del club nell’aprile dello scorso anno. L’attaccante, tramite i suoi legali, si era rivolto al TAS che oggi ha deciso all’unanimità, con tre voti favorevoli e nessuno contrario, di autorizzarlo a giocare in attesa della conclusione della procedura.

Il TAS ha spiegato di aver “emesso un’ordinanza che accoglie la richiesta di sospendere l’esecuzione della decisione impugnata” presentata dal giocatore. Di conseguenza, la sospensione di 24 mesi imposta a Gabriel Barbosa Almeida dal Tribunale antidoping brasiliano è sospesa fino alla conclusione dell’arbitrato del TAS”, aggiunge la nota.

Fonte: Twitter Flamengo