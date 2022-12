Il TAS respinge il ricorso di Lewandowski: confermate le 3 giornate di squalifica in Liga per il polacco

Vacanze più lunghe per Robert Lewandowski. Il tribunale amministrativo per lo sport (TAS) ha confermato le tre giornate di squalifica inflitte all’attaccante del Barcellona. Il capocannoniere della Liga (13 gol) era stato espulso l’8 novembre nella trasferta contro l’Osasuna per aver contestato in modo troppo plateale una decisione arbitrale, anche con epiteti irrispettosi.

Il TAS non ha fatto nessuno sconto. Restano 3 le gare che il polacco salterà.

Foto: Instagram Lewandowski