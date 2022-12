Il TAR accoglie il ricorso delle Federazioni per porre fine al limite imposto di 3 mandati per i presidenti, lo riporta Il Fatto Quotidiano. Arriva dunque la stoccata al decreto Liotti del 2018, la Consulta dovrà quindi pronunciarsi in via ufficiale considerando i provvedimenti adottati.

foto: profilo Twitter ufficiale CONI