IL TALENTO DI FEDERICO BONINI: UN DIFENSORE GOLEADOR AL SERVIZIO DEL CATANZARO

“Un’emozione unica segnare ancora al novantesimo come la gara d’andata”, queste le parole di Federico Bonini dopo la doppietta messa a segno nella partita tra Catanzaro e Brescia. Una prestazione importante del difensore centrale che, oltre a regalare tre punti alla sua squadra, fa rimanere i giallorossi in piena corsa per i playoff per la promozione in Serie A. Ma andiamo alla scoperta di questo ragazzo. Parliamo di un difensore centrale forte fisicamente, un giocatore possente, in grado anche di giocare sulla fascia sinistra e con un buon fiuto del gol. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella, fa il suo primo grande salto nella stagione 2019-2020. Il classe 2001, infatti, viene mandato in prestito al Bologna dove riesce anche a esordire in Serie A. La scelta dell’allora tecnico Sinisa Mihajlovic è ricaduta nella gara contro la Fiorentina nella quale i rossoblù persero pesantemente per 4-0. Ma rimane comunque la gioia dell’ormai 23enne per il traguardo raggiunto, soprattutto perché è arrivato contro la squadra per la quale tifa.

In estate ritorna alla Virtus Entella per poi trasferirsi nuovamente, ma stavolta al Gubbio. Con i rossoblù mette in cassaforte tante presenze e nella stagione 2023-2024 ritorna tra le fila biancocelesti dove diventa un vero e proprio pilastro, con 38 presenze e 3 gol in campionato. Un’annata importante e che ha fatto accendere i riflettori della Serie B su di lui. A portarlo alla propria corte, sulla base di un prestito, è stato il Catanzaro che fin dal suo arrivo ha voluto puntare sul giovane difensore italiano.

I risultati ottenuti fino a questo momento, infatti, stanno dando ragione ai giallorossi. Federico, infatti, ha segnato 4 reti e fornito 3 assist in 22 match disputati di Serie B, ma non bisogna dimenticare il gol in Coppa Italia in occasione della sconfitta per 4-1 contro l’Empoli. Insomma, si tratta di un giocatore che ha talento da vendere e che sta tentando in tutti i modi di giocarsi le proprie carte nel Catanzaro che, magari anche sorprendendo tutti, potrebbe raggiungere la Serie A. “Era la partita che ci aspettavamo con loro bloccati dietro e pronti a ripartire. Siamo venuti qui a Brescia per vincere e ci abbiamo creduto fino alla fine, tenendo alta la concentrazione anche sul 2-2”, ha commentato dopo l’ultima vittoria contro le Rondinelle.

Ed è con la stessa determinazione messa contro il Brescia che Bonini dovrà affrontare il resto della stagione. Il difensore italiano, infatti, ha un’occasione più unica che rara per mettersi in luce in un campionato dal quale diverse squadre di Serie A attingono nella finestra estiva di calciomercato. Tutto è nelle sue mani o, per meglio dire, nei suoi piedi.

FOTO: X Catanzaro