Il supporto dei club spagnoli per la tragedia di Valencia

Il club spagnoli, come la popolazione, hanno rivolto nelle ultime ore il proprio supporto e la propria vicinanza alle province di Valencia, Castellón e Albacete dopo le inondazioni che hanno provocato centinaia di morti e innumerevoli danni. La stessa Lega, oltre a sospendere le partite delle squadre valenciane, ha attivato un conto e un numero Bizum affinché i tifosi possano donare, ma anche i club contribuiscono come possono. Molti di questi hanno contribuito con donazione di vestiti o beni materiali, altre, come Real Madrid e Villarreal hanno annunciato rispettivamente una donazione di 1,5 milioni di euro ciascuna. Il Barcellona, ​​da parte sua, sta ancora studiando il modo migliore di poter aiutare le zone colpite dall’alluvione. Il resto dei club di Prima Divisione ha scelto di donare i proventi del botteghino delle prossime partite, come nel caso del Las Palmas. Vi è poi anche l’esempio virtuoso dell’Osasuna, che si impegnerà nella ricostruzione di Massanassa, città di cui è originario il tecnico Vicente Moreno.

Foto: Instagram Valencia