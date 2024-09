Il Superclasico è del River: decide Lanzini. Fine di partita ad alta tensione: Romero faccia a faccia con i propri tifosi

Il River Plate torna a vincere il Superclasico: l’ultima vittoria contro il Boca Juniors risaliva a quasi un anno fa. Alla squadra di Marcelo Gallardo basta una rete di Lanzini per portare a casa i tre punti e sorpassare in classifica proprio gli Xeneizes. L’unico vero pericolo per il River arriva al 72′ con un tiro dalla distanza di Advincula che colpisce la traversa. A recupero ormai scaduto, il Boca segna la rete del pareggio con Milton Gimenez ma viene annullato dopo il consulto del Var per un tocco di mano. Al 102′ viene anche espulsoCristian Lema. Dopo il triplice fischio scoppia la tensione. Sergio Romero faccia a faccia con i tifosi del Boca Juniors dopo la sconfitta nel Superclasico con il River Plate. Finale di gara ad altissima tensione alla Bombonera: i giocatori del Boca stavano lasciando il campo per rientrare negli spogliatoi quando l’ex portiere della Sampdoria è andato a cercare un tifoso che li insultava dalla platea.

Foto: Instagram River